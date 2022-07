Calciomercato Napoli, superata la Juventus: vicino un colpo dalla Serie B (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli sarebbe pronto a chiudere l’affare Nandez. Il Cagliari è pronto a salutare l’uruguaiano dopo l’addio di Cragno e Carboni. Il giocatore era stato accostato anche alla Juventus. Secondo RadioKissKiss mancano solo i dettagli per il passaggio di del centrocampista al club partenopeo. Per sbloccare l’affare serve solo che Diego Demme raggiunga Gattuso a Valencia, sembrerebbe molto vicina infatti anche la cessione del calciatore tedesco. Nahitan Nandez, Cagliari, Serie A L’anno scorso era a un passo all’Inter campione d’Italia, poi l’arrivo di Dumfries ha fatto saltare tutto. Adesso Nandez potrebbe tornare in Serie A alla corte di Luciano Spalletti. I sardi invece, sono pronti a perdere l’ennesima pedina del loro scacchiere dopo Cragno e Carboni, in direzione Monza, e gli imminenti Joao Pedro e Keita, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilsarebbe pronto a chiudere l’affare Nandez. Il Cagliari è pronto a salutare l’uruguaiano dopo l’addio di Cragno e Carboni. Il giocatore era stato accostato anche alla. Secondo RadioKissKiss mancano solo i dettagli per il passaggio di del centrocampista al club partenopeo. Per sbloccare l’affare serve solo che Diego Demme raggiunga Gattuso a Valencia, sembrerebbe molto vicina infatti anche la cessione del calciatore tedesco. Nahitan Nandez, Cagliari,A L’anno scorso era a un passo all’Inter campione d’Italia, poi l’arrivo di Dumfries ha fatto saltare tutto. Adesso Nandez potrebbe tornare inA alla corte di Luciano Spalletti. I sardi invece, sono pronti a perdere l’ennesima pedina del loro scacchiere dopo Cragno e Carboni, in direzione Monza, e gli imminenti Joao Pedro e Keita, ...

