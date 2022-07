Bremer più vicino all’Inter, ma non sono da escludere colpi di scena… (Di giovedì 14 luglio 2022) Gleison Bremer è stato il miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A. Il brasiliano, dopo quattro anni con la maglia del Torino, è pronto a spiccare il volo verso nuovi orizzonti e tutte le strade sembrano portare in direzione dell’Inter. I nerazzurri, infatti, si sono mossi con largo anticipo e vorrebbero regalare a Simone Inzaghi un ulteriore leader del reparto arretrato. Gli esperti Sisal vedono Bremer passare da Torino a Milano, sponda Inter, a bassissima quota, 1,20. Con il futuro di Skriniar, e forse De Vrij, in bilico, Inzaghi non vuole farsi trovare impreparato e punta su un giocatore non solo di livello ma anche pronto da un punto di vista tattico essendo abituato a giocare a 3. Non solo l’Inter però sulle tracce di Bremer visto che anche la Juventus sta monitorando la situazione del difensore ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Gleisonè stato il miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A. Il brasiliano, dopo quattro anni con la maglia del Torino, è pronto a spiccare il volo verso nuovi orizzonti e tutte le strade sembrano portare in direzione dell’Inter. I nerazzurri, infatti, simossi con largo anticipo e vorrebbero regalare a Simone Inzaghi un ulteriore leader del reparto arretrato. Gli esperti Sisal vedonopassare da Torino a Milano, sponda Inter, a bassissima quota, 1,20. Con il futuro di Skriniar, e forse De Vrij, in bilico, Inzaghi non vuole farsi trovare impreparato e punta su un giocatore non solo di livello ma anche pronto da un punto di vista tattico essendo abituato a giocare a 3. Non solo l’Inter però sulle tracce divisto che anche la Juventus sta monitorando la situazione del difensore ...

