Bremer-Juve | i bianconeri ci provano ancora i dettagli

(Di giovedì 14 luglio 2022) Gleison, dopo essere stato eletto miglior difensore della scorsa stagione, è ora al centro del mercato. Il derby d’Italia non finisce mai: Inter esi contendono il giocatore. Il difensore, classe 1997, ha già un accordo con l’Inter, ma manca l’offerta giusta per convincere Cairo. Secondo quanto riporta Tuttosport, lavorrebbe tentare nuovamente il colpo. Matthijs De Ligt è ormai sempre più verso la Bundesliga, direzione Bayern Monaco e la società bianconera ha bisogno di un profilo di livello per sostituirlo. GleisonTorino Serie A La richiesta del presidente Cairo per il gioiello brasiliano è di 40 milioni e secondo Tuttosport c’èdistanza tra le parti. Il ds bianconero Cherubini potrebbe far saltare la trattativa tra ...

Pubblicità

MarcoGuidi13 : #Calciomercato Primi colloqui #Villarreal-#Juve per #PauTorres già avviati: richiesta alta da 50 milioni, ma si tr… - _Morik92_ : Non risultano contatti recenti tra la #Juve e l'entourage di #Bremer ? Sul difensore del #Torino (che ha già da te… - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Leao tesoro Milan“, “Bremer assalto Juve“, “Bremer-Juve sgambetto all’In… - marinabeccuti : Pavan: 'Juve? Bremer il nome giusto' - Torinogranatait : Pavan: 'Juve? Bremer il nome giusto' -

Commenta per primo Tanto mercato sui giornali oggi in edicola, tra Italia ed estero. Spazio a, in uscita dal Torino, con la Juventus che sfida l'Inter. In casa Milan tiene banco il caso Leao, che non ha ancora rinnovato, il Napoli saluta Koulibaly, volato a Londra per firmare con il ...Tiene sempre più banco il calciomercato della Juventus, quando manca ormai praticamente un mese al debutto della squadra di Allegri. L'obiettivo della Juventus è quella di essere il più completa ...Massimo Pavan, giornalista di Tuttojuve, ha espresso la propria opinione sulle prossime mosse del mercato bianconero: "La Juventus deve partire dai rinforzi di difesa, come prima cosa.CALCIOMERCATO - L'Inter e il Torino non hanno ancora trovato un’intesa e Cairo ha fatto capire di volere più di 25-30 milioni per il difensore brasiliano. L'ast ...