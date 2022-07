Better Call Saul 6×09 è l’episodio in cui Bob Odenkirk ha avuto il malore sul set: “Non ricordo nulla di quel giorno” (Di giovedì 14 luglio 2022) Better Call Saul 6×09, in onda su AMC settimana prossima e poi disponibile su Netflix, è l’episodio in cui Bob Odenkirk ha avuto un infarto mentre lo girava. Fresco della sua quinta nomination agli Emmy per il ruolo di Jimmy McGill/Saul Goodman, l’attore ha parlato con l’Hollywood Reporter proprio di questo episodio in particolare. “Non sono tornato a girare per cinque settimane perché dovevo riprendermi. Quando poi sono tornato sul set, le riprese si sono limitate a 12 ore al giorno. E così si sono presi cura di me e sono stato in grado di lavorare. La prossima settimana c’è l’episodio in cui ho avuto un infarto mentre lo giravamo. E probabilmente circa tre quarti delle scene sono state girate ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022), in onda su AMC settimana prossima e poi disponibile su Netflix, èin cui Bobhaun infarto mentre lo girava. Fresco della sua quinta nomination agli Emmy per il ruolo di Jimmy McGill/Goodman, l’attore ha parlato con l’Hollywood Reporter proprio di questo episodio in particolare. “Non sono tornato a girare per cinque settimane perché dovevo riprendermi. Quando poi sono tornato sul set, le riprese si sono limitate a 12 ore al. E così si sono presi cura di me e sono stato in grado di lavorare. La prossima settimana c’èin cui houn infarto mentre lo giravamo. E probabilmente circa tre quarti delle scene sono state girate ...

