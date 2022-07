Barcellona, Rafa Marquez torna come allenatore della squadra B (Di giovedì 14 luglio 2022) Ritorno a casa per una ex leggenda del Barcellona: il messicano Rafa Marquez sarà il nuovo allenatore della squadra B Rafa Marquez torna al Barcellona. Il difensore messicano, che in blaugrana ha vinto quattro campionati e due Champions League, sarà il nuovo allenatore della seconda squadra dei catalani. L’ex difensore ha firmato un contratto fino al 2024. Domani in programma il primo allenamento dopo le visite mediche della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Ritorno a casa per una ex leggenda del: il messicanosarà il nuovoal. Il difensore messicano, che in blaugrana ha vinto quattro campionati e due Champions League, sarà il nuovosecondadei catalani. L’ex difensore ha firmato un contratto fino al 2024. Domani in programma il primo allenamento dopo le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

