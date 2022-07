Unrae, a giugno veicoli commerciali ancora in calo (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA - A giugno arriva il quinto calo consecutivo nel mercato dei veicoli commerciali (autocarri fino a 3,5 t di peso totale a terra) che porta con sé anche il nuovo record negativo dell'anno: 13.166 ... Leggi su motori.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA - Aarriva il quintoconsecutivo nel mercato dei(autocarri fino a 3,5 t di peso totale a terra) che porta con sé anche il nuovo record negativo dell'anno: 13.166 ...

