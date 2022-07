(Di mercoledì 13 luglio 2022) John Bolton, ex Consigliere per la sicurezza nazionale, lo ha detto in un'intervista in cui cercava di difendere Trump dalle accuse sull'assalto al Congresso

Pubblicità

ilpost : Un importante politico Repubblicano ha ammesso di avere aiutato a organizzare vari colpi di stato all’estero - Quirinale : #Mattarella: l’Italia considera il #Mozambico un Paese profondamente amico e un partner importante, sia nell’ambito… - simone_tironi : RT @ilpost: Un importante politico Repubblicano ha ammesso di avere aiutato a organizzare vari colpi di stato all’estero - yuna_hikari : RT @ilpost: Un importante politico Repubblicano ha ammesso di avere aiutato a organizzare vari colpi di stato all’estero - Tizio_Original : RT @ilpost: Un importante politico Repubblicano ha ammesso di avere aiutato a organizzare vari colpi di stato all’estero -

Fondazione Openpolis

... che per decenni ha portato a un inasprimento del controllo ", militare ed economico " ... perch diventano documenti che registrano, appunto, le "aspirazioni" di una partedella ...Secondo l'ex premier 'la cosa migliore sarebbe un Draghi bis, torno a dire tecnico o, senza i Cinquestelle. L'è non perdere tempo, e che Draghi non perda la faccia'. 'L'immagine ... Gli incarichi chiave nel governo e in parlamento di Insieme per il futuro