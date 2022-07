(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nei prossimi giorni in Italia le temperature massime supereranno i 40 °C e non andrà meglio nel resto dell'Europa occidentale

Pubblicità

fattoquotidiano : Appena passata all’Anas, la gestione delle Autostrade A24 e A25 (Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo… - ilpost : Torna il gran caldo - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Appena passata all’Anas, la gestione delle Autostrade A24 e A25 (Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo – c… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: Appena passata all’Anas, la gestione delle Autostrade A24 e A25 (Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo – c… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Appena passata all’Anas, la gestione delle Autostrade A24 e A25 (Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo – c… -

Pubblicità Cena da inventarecaldo In Piazza Costituentelo "Street food" " da Sabato 16 a Lunedì 18 Luglio " con tanto divertimento, intrattenimento ed annesse "spiluccate". Un Tour d'Italia attraverso i sapori di ...... la gestione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, per decisione del Tar Lazio,...della Concessione per la gestione delle Autostrade A24 e A25 (Roma - L'Aquila - Traforo delSasso ...La breve 'rinfrescata' dei giorni scorsi, con temperature sostanzialmente entro le medie del periodo, ha le ore contate. Sarà in questo frangente che il caldo si farà davvero intenso, con picchi di te ...ANCONA - Ultimi giorni di "tregua", poi anche le Marche torneranno roventi nell'ambito di quella che è annunciata come l'ondata di caldo africano più ...