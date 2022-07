Sorrento | arrestata una ricca ereditiera in vacanza | ha sputato addosso ai carabinieri urlando “Omicron”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Una donna di 46 anni è statadurante un viaggio in Italia. Si tratta di Amina Mariam Bokhary, unaoriginaria di Hong Kong, ma residente a Londra. Prima ha scatenato il caos in un albergo di, poi ha minacciato gli altri ospiti. Infine, quando sono arrivati i, ha pensato di sputargli!”. Bokhary è statagià varie volte in passato per diverse aggressioni violente, causate da problemi psichici. La prima volta la donna aveva aggredito un poliziotto che cercava di calmarla mentre era in stato di agitazione in un bar. In un altro episodio aveva picchiato un tassista che aveva rifiutato la sua carta di credito. Un’altra volta, invece, aveva aggredito dei ...