Scatta l'ora del "caldo feroce": dove (e quando) sarà impossibile uscire di casa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il caldo africano adesso diventa "feroce". Nelle prossime ore, nonostante qualche locale temporale che porterà un po' di aria fresca su alcune zone del Paese, il caldo torrido di questa estate tornerà a farsi sentire. L'analisi di Meteo Giuliacci lascia poco spazio alle interpretazioni: "L'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano rimarrà però pericolosamente vicino alla nostra Penisola e da mercoledì 13 tornerà ad allungarsi con decisione sull'Italia. Inizierà così un graduale aumento delle temperature che già da giovedì ci costringerà a fare i conti con un caldo afoso piuttosto fastidioso, specie al Centro e al Nord. caldo che, a fronte di un ulteriore aumento delle temperature, diventerà di nuovo intenso nel fine settimana, quando da nord a sud le massime saranno ...

