(Di mercoledì 13 luglio 2022) CALCIOMERCATO. “Francescononal“: a mettere un freno all’indiscrezione riguardante il calciatore laziale è Valter De Maggio, conduttore diGoal, trasmissione in onda suKiss Kiss, emittentedel club partenopeo. Il giornalista prosegue: “Laarriva daal club. Lo stesso vale per tutti gli altri difensori citati nelle ultime ore“. Ieri sera era stato fatto il nome dell’ex Milan e Chievo Verona per sostituire Kalidou Koulibaly, oramai in procinto di trasferirsi al Chelsea, anche perché non ci sono buoni rapporti tra il difensore e la tifoseria della Lazio. Ma a distanza di ...

Pubblicità

infoitsport : “Non verrà al Napoli”, smentita categorica alla radio ufficiale: le ultime - infoitsport : Radio Ufficiale: “Acerbi non arriverà. Smentita da fonti interne al Napoli” - napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Acerbi non arriverà. Smentita da fonti interne al Napoli' #acerbi #CalcioNapoli #Calciomercato… - Vittcst99 : @Carloalvino: 'Se puntiamo alle vittorie ci siamo juventinizzati' La presunta radio ufficiale e la sua voce ridicol… - Grande__Jack80 : Radio ufficiale della Roma: 'Tutte le squadre dovranno fare cessioni sanguinose'. Pregate, pregate forte forte mi raccomando. -

... le quattro amichevoli del Napoli" Maximiano è un nuovo giocatore della Lazio CONTENUTI EXTRA FIRSTWEB Trovati morti 2 ristoratori italiani a Stoccarda in GermaniaCarlo Alvino è intervenuto in diretta alladella SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Delusione sul campo di Carciato per la ...Secondo Valter De Maggio il Napoli non acquisterà il difensore Acerbi, per cui ha fatto una smentita in diretta radiofonica ...L’illustre poeta e scrittore è stato colpito da infarto e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, così Valter De Maggio, attraverso la radio ufficiale del club azzurro, confida con un ...