Prima del Galaxy S10 la patch di luglio arriva sul Samsung Galaxy S10 Lite (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il colosso di Seul deve ancora rilasciare l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2022 per i Samsung Galaxy S10e e S10+, ma il Samsung Galaxy S10 Lite ha già ricevuto la patch di sicurezza più recente. Al momento, l’ultimo aggiornamento software disponibile per il device porta la versione firmware G770FXXS6GVG1 ed è attualmente stato divulgato in Spagna. Si prevede che più Paesi europei riceveranno l’ultimo upgrade entro i prossimi giorni. Il nuovo software introduce la patch di sicurezza di luglio 2022, che risolve oltre 50 vulnerabilità di sicurezza. L’upgrade potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Se siete utenti del Samsung ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il colosso di Seul deve ancora rilasciare l’aggiornamento di sicurezza di2022 per iS10e e S10+, ma ilS10ha già ricevuto ladi sicurezza più recente. Al momento, l’ultimo aggiornamento software disponibile per il device porta la versione firmware G770FXXS6GVG1 ed è attualmente stato divulgato in Spagna. Si prevede che più Paesi europei riceveranno l’ultimo upgrade entro i prossimi giorni. Il nuovo software introduce ladi sicurezza di2022, che risolve oltre 50 vulnerabilità di sicurezza. L’upgrade potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Se siete utenti del...

