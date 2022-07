Pnrr, Draghi: “Centrati obiettivi, certo che andremo avanti così” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “La nostra collocazione internazionale nel cuore dell’Ue, della Nato, del G7 è solida e senza tentennamenti. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi del Pnrr e sono certo che continueremo così”. Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cena della Stampa Estera a Villa Aurelia. Le Riforme realizzate dal governo sino a ora “hanno bisogno di leggi delega, ma bisogna anche scrivere i decreti delegati” per chiuderle “e in questo il governo ha l’iniziativa in mano. E’ il Governo che dovrà farli da qui a dicembre, su questo non ci sono scuse, ne’ tempi morti”. così il premier. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “La nostra collocazione internazionale nel cuore dell’Ue, della Nato, del G7 è solida e senza tentennamenti. Abbiamo centrato tutti glidele sonoche continueremo”. Lo ha detto il premier Marioalla cena della Stampa Estera a Villa Aurelia. Le Riforme realizzate dal governo sino a ora “hanno bisogno di leggi delega, ma bisogna anche scrivere i decreti delegati” per chiuderle “e in questo il governo ha l’iniziativa in mano. E’ il Governo che dovrà farli da qui a dicembre, su questo non ci sono scuse, ne’ tempi morti”.il premier. L'articolo proviene da Italia Sera.

