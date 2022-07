Mercato piloti, parla Ricciardo: ecco quale sarà il suo futuro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Reduce da una giornata di test a Zeltweg, impegnato nello sviluppo delle gomme Pirelli 2023, Daniel Ricciardo affronta i rumours che circolano intorno al suo futuro in Formula 1 . Speculazioni figlie ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Reduce da una giornata di test a Zeltweg, impegnato nello sviluppo delle gomme Pirelli 2023, Danielaffronta i rumours che circolano intorno al suoin Formula 1 . Speculazioni figlie ...

Pubblicità

gponedotcom : LA SITUAZIONE – Rea è il pezzo grosso dell’estate, ma il suo destino potrebbe essere scritto a breve, Gerloff e Rin… - F1ingenerale_ : Mercato piloti #F1 - Brown conferma #Ricciardo ma pensa a #Vettel in #McLaren per il 2023 #formula1 - periodicodaily : Mercato piloti: australiani che cercano casa nella F1 2023 #f1 #piloti @RiccardoTrullo - F1ingenerale_ : F1 | Mercato piloti – Brown: “Ricciardo rimarrà in McLaren anche nel 2023” - Padre_Beppe : @FedaJust 1) come le squadre di calcio investono più soldi sul mercato e sulle infrastrutture, le squadre di F1 spe… -