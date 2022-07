Matilda De Angelis | “Soffro di ansia da tre anni | gli standard di perfezione irrealizzabili mi hanno intossicato la mente” E mostra l’acne sul viso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Ho iniziato a soffrire diormai quasi trefa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare”. Esordisce così l’attrice bologneseDein un accorato sfogo che ha pubblicato in un post su Instagram accompagnato da una serie di sue foto in cuiil volto segnato dal, diretta conseguenza psicosomatica dell’. L’occasione è stata proprioAwareness Month, ovvero il mese dedicato a questa patologia, di cui lei aveva già parlato in passato: “Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso, uno svuotamento emotivo feroce che non risparmiava nessun sentimento, bello o brutto che fosse, la paura di uscire ...