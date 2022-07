LIVE World Games 2022 in DIRETTA: attesa per ginnastica artistica ed aerobica. A breve le eliminatorie dell’arco nudo (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 15:19 In corso la finale di consolazione per il settimo posto del torneo di fistball tra Argentina ed Usa, e l’incontro di lacrosse tra Gran Bretagna e Confederazione Irochese. 15:15 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale dei World Games 2022. E’ da poco iniziata una nuova ed appassionante giornata di gare. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di una nuova fantastica giornata dei World Games 2022. A Birmingham (Alabama) continuano a susseguirsi le gare con l’Italia che finora sta brillantemente conservando la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 15:19 In corso la finale di consolazione per il settimo posto del torneo di fistball tra Argentina ed Usa, e l’incontro di lacrosse tra Gran Bretagna e Confederazione Irochese. 15:15 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale dei. E’ da poco iniziata una nuova ed appassionante giornata di gare. Buongiorno e benvenuti nellascritta di una nuova fantastica giornata dei. A Birmingham (Alabama) continuano a susseguirsi le gare con l’Italia che finora sta brillantemente conservando la ...

