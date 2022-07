Pubblicità

cmdotcom : #Koulibaly accontenta il Napoli, #Bremer si promette all'Inter. #Juve, sicura che esista un sostituto di #DeLigt? - JuventusUn : La #Juventus accontenta #Koulibaly: ora la notizia e' confermata! CIFRE E DATE? - infoitsport : MEDIASET - Koulibaly, il Chelsea accontenta De Laurentiis. Ha dato l'ok al trasferimento -

Calciomercato.com

La Juventus non sidi Pogba e Di Maria . Il club bianconero, per il centrocampo, ha fatto grandi passi ... Il sostituto perfetto per Allegri è, il centrale del Napoli conosce bene ...Non solo. Il Napoli è alle prese anche con il caso Mertens. Che per andarsene avrebbe ... Anche Ospina è diretto altrove se non sidella proposta di De Laurentiis. Forse l'unico che ... Koulibaly accontenta il Napoli, Bremer si promette all'Inter. Juve, sicura che esista un sostituto di De Ligt Iscrizione avvenuta con successo. Bonucci sarà pure il senatore con più esperienza, ma ultimamente ha iniziato pure lui ad accusare l’usura per le tante battaglie, eppoi il ruolo di nave-scuola non gl ...C'è sempre Kim del Fenerbahce (ma il Rennes resta in pressing), ma la società del presidente De Laurentiis si sta muovendo anche su una soluzione italiana che porta a Francesco Acerbi, in uscita dalla ...