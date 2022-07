Juve, arriva l’apertura che sblocca l’affare: colpo da 50 milioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juve, con De Ligt ormai sempre più vicino all’addio, pensa al futuro: un nome è finito nel mirino, c’è l’apertura per il trasferimento. La Juventus cerca il profilo migliore per poter rinforzare il proprio reparto difensivo. Lo spagnolo è visto in questo senso come il giocatore giusto. A rendere complicato l’affare sono le cifre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) La, con De Ligt ormai sempre più vicino all’addio, pensa al futuro: un nome è finito nel mirino, c’èper il trasferimento. Lantus cerca il profilo migliore per poter rinforzare il proprio reparto difensivo. Lo spagnolo è visto in questo senso come il giocatore giusto. A rendere complicatosono le cifre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

juventusfc : ?? Di Maria: «Qui arriva lo stesso Di Maria di sempre, che vuole vincere a tutti i costi, odia perdere e vuole esser… - romeoagresti : #DiMaria: “Quale Di Maria arriva alla Juve? Quello di sempre, quello a cui non piace perdere. Sono qui per vincere”. - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni… - FiloBarige993 : RT @mattofra: ???? Zona juve mi hanno ribadito una cosa. Se non arriva l’offerta giusta, #DeLigt non parte ?????? #juventus #Calciomercato - MariaC08220254 : @PaPaganini Dzeko sono due anni che deve arrivare alla Juventus, ma non arriva mai. Spero che anche questa volta sta lontano dalla Juve -