Hamsik: “Ho sentito De Laurentiis: voglio tornare a Napoli, magari come dirigente. Kim è forte, Difficile sostituire Koulibaly. Dybala…” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marek Hamsik parla di un possibile ritorno a Napoli svelando anche il possibile ruolo come dirigente per la società di Aurelio De Laurentiis. Hamsik -Napoli. Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha parlato di un possibile ritorno in maglia azzurra. il calciatore del Trabzonspor ai microfoni di Radio Marte ha commentato l’addio di Koulibaly e ha commentato la voce Dybala. “Affetto per il Napoli? Non è cambiato niente, provo sempre grande affetto per il Napoli. Tra poco giocherò la Supercoppa di Turchia? Sì, mancano un paio di giorni, poi ci sposteremo in Austria. Quale gol mi ha emozionato di più, tra i vari segnati con la maglia del Napoli? Quello in Coppa Italia, con ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marekparla di un possibile ritorno asvelando anche il possibile ruoloper la società di Aurelio De. Marek, ex capitano del, ha parlato di un possibile ritorno in maglia azzurra. il calciatore del Trabzonspor ai microfoni di Radio Marte ha commentato l’addio die ha commentato la voce Dybala. “Affetto per il? Non è cambiato niente, provo sempre grande affetto per il. Tra poco giocherò la Supercoppa di Turchia? Sì, mancano un paio di giorni, poi ci sposteremo in Austria. Quale gol mi ha emozionato di più, tra i vari segnati con la maglia del? Quello in Coppa Italia, con ...

