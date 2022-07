Governo: Zaia, 'Draghi vada avanti o rischiamo limbo pericoloso' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Il dibattito è il sale della democrazia ma in questo momento c'è bisogno di un Governo che prenda le decisioni strategiche", dunque "spero non ci siano motivi per cui questo governa cada, perché entreremmo in un limbo pericoloso". Lo dice il governatore del Veneto ed esponente di primo piano della Lega Nord Luca Zaia, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi per le olimpiadi Milano-Cortina. "Noi della Lega abbiamo un ruolo e possiamo giocarcelo fino in fondo, - prosegue Zaia - abbiamo le nostre istanze, a partire dall'autonomia che, badate bene, non è la secessione dei ricchi". Il Governo deve andare avanti anche se il M5S dovesse sfilarsi? "Questo, come prevede la Costituzione, lo deciderà il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Il dibattito è il sale della democrazia ma in questo momento c'è bisogno di unche prenda le decisioni strategiche", dunque "spero non ci siano motivi per cui questo governa cada, perché entreremmo in un". Lo dice il governatore del Veneto ed esponente di primo piano della Lega Nord Luca, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Marioper le olimpiadi Milano-Cortina. "Noi della Lega abbiamo un ruolo e possiamo giocarcelo fino in fondo, - prosegue- abbiamo le nostre istanze, a partire dall'autonomia che, badate bene, non è la secessione dei ricchi". Ildeve andareanche se il M5S dovesse sfilarsi? "Questo, come prevede la Costituzione, lo deciderà il ...

Pubblicità

prometheus04207 : @UmberHouse @borghi_claudio @strina_massimo @gielisTs @todorov_denis @dottorbarbieri Fate come volete, a me non cam… - nives71556203 : RT @The_Real_Ref: Ma chi è, Zaia che ha messo in crisi il Governo?? ???? - EmmaKump : RT @The_Real_Ref: Ma chi è, Zaia che ha messo in crisi il Governo?? ???? - Giovann75194542 : RT @Covidioti: Oggi leggo in giro grandi scenari e opinioni sulla sconfitta della #Lega ovunque. Nessuno che dica la sacrosanta verità: ha… -