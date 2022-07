Fuoco ai residui vegetali, denunciato un 60enne di Solofra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Proseguono i servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento dei residui forestali e vegetali. I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 60enne di Solofra per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006: nonostante il divieto di bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, l’uomo avrebbe intenzionalmente appiccato il Fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del suo fondo agricolo. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provocava un evidente senso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Proseguono i servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento deiforestali e. I Carabinieri della Stazione di Serino hannoundiper violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006: nonostante il divieto di bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, l’uomo avrebbe intenzionalmente appiccato ilper lo smaltimento diderivanti dalla lavorazione del suo fondo agricolo. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provocava un evidente senso ...

Pubblicità

puntomagazine : Abbruciamenti vegetali in un fondo a Lioni. Un 70enne avrebbe appiccato il fuoco a residui vegetali derivanti dalla… - ennavivi_it : Sperlinga: denunciato 57enne per avere appiccato fuoco su cumulo di residui vegetali su terreno di sua proprietà - palermo24h : Appicca il fuoco per smaltire dei residui vegetali ma le fiamme si estendono nella zona, denunciato un cinquantaset… - puntomagazine : Smaltimento illecito di rifiuti, l’uomo avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui v… -