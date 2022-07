Elena del Pozzo, messaggio struggente del papà dopo un mese dalla morte (Di mercoledì 13 luglio 2022) A un mese dalla morte di Elena del Pozzo, il papà in occasione di un evento speciale ricorda la figlia sui social: il messaggio struggente Il dolore non passa e probabilmente mai passerà, così il papà di Elena Del Pozzo vive nel ricordo della piccola uccisa da sua madre un mese fa. Era il 13 giugno quando Martina Patti ha deciso di dire addio alla figlia, portandola poco lontano dalla sua abitazione a Mascalucia, nel Catanese, per compiere l’omicidio. Alessandro del Pozzo (Instagram)Il gesto ha lasciato senza parole tutti, tra familiari e conoscenti. La bambina sarebbe stata uccisa a coltellate dalla mamma per poi essere seppellita in ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 13 luglio 2022) A undidel, ilin occasione di un evento speciale ricorda la figlia sui social: ilIl dolore non passa e probabilmente mai passerà, così ildiDelvive nel ricordo della piccola uccisa da sua madre unfa. Era il 13 giugno quando Martina Patti ha deciso di dire addio alla figlia, portandola poco lontanosua abitazione a Mascalucia, nel Catanese, per compiere l’omicidio. Alessandro del(Instagram)Il gesto ha lasciato senza parole tutti, tra familiari e conoscenti. La bambina sarebbe stata uccisa a coltellatemamma per poi essere seppellita in ...

