Dl Aiuti, il M5s non voterà la fiducia al Senato: governo a un passo dalla crisi. Lega: "La maggioranza non c'è più". Meloni: "Elezioni subito" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Aventino sì o no? Dopo una giornata convulsa di vertici interni il presidente del M5s Giuseppe Conte decide per il sì. "Con le medesime, lineari, coerenti motivazioni" che hanno portato i ministri ad astenersi a palazzo Chigi e i deputati a non votare sul merito del provvedimento alla Camera, i Senatori grillini usciranno dall'Aula di palazzo Madama al momento del voto sul decreto-legge "Aiuti": provvedimento in cui il governo ha inserito, accanto a 23 miliardi in sostegni economici contro il carovita, una norma che attribuisce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri poteri straordinari per realizzare un inceneritore dei rifiuti, boccone difficilissimo da ingoiare per i pentastellati. Una scelta che comporterà la salita al Quirinale del premier Mario Draghi e la probabile apertura di una crisi di governo.

AlexBazzaro : Salvini: se domani M5S non vota il dl Aiuti si torni al voto - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - Agenzia_Ansa : Mentre è ancora in corso il Consiglio nazionale del M5s, la linea prevalente per il momento è per l'uscita dall'Aul… - silvano73068906 : RT @Patty66509580: #Italia Giuseppe #Conte (#M5S|NI): 'Domani non parteciperemo al voto al Senato sul Decreto Aiuti.' @UltimoraPolitics24… - Loredanataberl1 : RT @Lorenzo62752880: Conte annuncia che domani il M5S non parteciperà al voto per il DL aiuti. Chissà che l'incubo del governo Draghi non g… -