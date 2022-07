Dal telescopio Webb le spettacolari immagini che svelano i confini dell’universo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Washington – Ilspaziale Jamesdimostra immediatamente il suo enorme potenziale: sono state presentate le primea ‘pieni colori’, che si aggiungono a quella presentata in anteprima dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e dimostrano le incredibili capacità dell’ambizioso programma nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia spaziale canadese (Csa) e in cui anche l’Italia ha un ruolo importante. “Presentiamo all’umanità una visione rivoluzionaria del cosmo grazie alspaziale James, una visione finora inedita”, ha commentato Bill Nelson, Amministratore della Nasa anticipando la presentazione delle prime. Dopo le prime anticipazioni per dimostrare a tutti la potenza di questo strumento sviluppato in ...

...per leggere anche Leggi anche La prima foto a colori delJames Webb svelata da Biden: galassie del lontano universo Cinque pianeti allineati e visibili a occhio nudo: non accadeva2004 ...... quindi è certo un buon inizio per ilpiù complesso e più costoso mai costruito. In effetti, il confronto con l'immagine dello stesso campo ottenuta da Hubble è rivelatore. Lo specchio...La Nasa ha svelato le prime immagini a colori prodotte dal telescopio James Webb. Sono semplicemente spettacolari le prime immagini a colori pieni prodotte dal James Webb. Il telescopio spaziale nato, ...Giovedì 14 luglio torna l’appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio ...