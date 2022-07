Crisi di governo, la scelta estrema di Mattarella: la conferma dalle Sacre Stanze (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cosa farà Sergio Mattarella se il Movimento 5 Stelle dovesse davvero decidere di non votare la fiducia sul decreto Aiuti al Senato? È questa la vera domanda, prima ancora di quella sulle intenzioni di Giuseppe Conte e dei grillini, con la loro presa di posizione definitiva attesa in serata. La sensazione è che alla fine la Crisi possa essere sventata, e in questo senso va letta anche la telefonata tra Mario Draghi e Conte: si cerca ancora una mediazione per evitare un patatrac che non gioverebbe a nessuno. Tornando al presidente Mattarella, pare che non abbia apprezzato alcune frasi del premier: “Per me non c'è un governo senza M5s e non c'è un governo Draghi altro che l'attuale”. Non la pensano però così al Quirinale, con Dagospia che ha ricostruito il disegno del capo dello Stato: “Vorrebbe portare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cosa farà Sergiose il Movimento 5 Stelle dovesse davvero decidere di non votare la fiducia sul decreto Aiuti al Senato? È questa la vera domanda, prima ancora di quella sulle intenzioni di Giuseppe Conte e dei grillini, con la loro presa di posizione definitiva attesa in serata. La sensazione è che alla fine lapossa essere sventata, e in questo senso va letta anche la telefonata tra Mario Draghi e Conte: si cerca ancora una mediazione per evitare un patatrac che non gioverebbe a nessuno. Tornando al presidente, pare che non abbia apprezzato alcune frasi del premier: “Per me non c'è unsenza M5s e non c'è unDraghi altro che l'attuale”. Non la pensano però così al Quirinale, con Dagospia che ha ricostruito il disegno del capo dello Stato: “Vorrebbe portare ...

