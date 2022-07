Can Yaman in love: ecco chi starebbe frequentando l’attore (Di mercoledì 13 luglio 2022) l’attore turco amatissimo avrebbe un flirt in corso. ecco chi starebbe frequentando Can Yaman è al centro del gossip questa volta per via di una presunta liaison con una collega che fa parte della fiction Il paradiso delle signore. Non è la prima volta che, dopo essere stato fidanzato con Diletta Leotta, vengano accostati all’attore dei flirt. L’ultimo attribuitogli riguardava Maria Giovanna Adamo. Storia smentita. A questo proposito il settimanale Chi aveva rivelato: Sul suo set Can ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso “World Top Model Selezione Roma 2021”. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)turco amatissimo avrebbe un flirt in corso.chiCanè al centro del gossip questa volta per via di una presunta liaison con una collega che fa parte della fiction Il paradiso delle signore. Non è la prima volta che, dopo essere stato fidanzato con Diletta Leotta, vengano accostati aldei flirt. L’ultimo attribuitogli riguardava Maria Giovanna Adamo. Storia smentita. A questo proposito il settimanale Chi aveva rivelato: Sul suo set Can ha incontrato la donna che si dice possa prendere il posto di Diletta Leotta nel suo cuore. Lei si chiama Maria Giovanna Adamo, ha 25 anni, ed è una bellissima mora originaria di Crotone, in Calabria, che lo scorso luglio si è classificata seconda nel concorso “World Top Model Selezione Roma 2021”. ...

Pubblicità

zazoomblog : Can Yaman flirt in corso con un’attrice de Il Paradiso delle Signore? - #Yaman #flirt #corso #un’attrice - Novella_2000 : Can Yaman paparazzato in compagnia di un'attrice de Il Paradiso delle Signore - chiclei : Can Yaman il suo nuovo amore non è più lei e tutti lo sanno - - Axxiae : @Happyplace_351 Cinquanta sfumature di disagio un nuovo film con Can Yaman e Ozge Gurel Cayoglu ?? - sono_vio : CAN YAMAN COSA STAI FACENDO -