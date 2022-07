Wolverhampton | rifiutata una proposta per Gibbs-White

Pubblicità

Calciomercato.com

...Villa e Ruben Neves del, ma costa 40 milioni. Chi è e quanto costa Nemanja Mati Matic arriverà in giallorosso a parametro zero dal Manchester United e ha accettato l'offerta......pronto a mettere sul piatto almeno 60 milioni di euro per portare Adama Traoré del(...anche un obbiettivo del Newcastle che avrebbe fatto una prima offerta da 35 milioni di euroIl Woverhampton ha detto no a un'offerta da 25 milioni di sterline dell'Everton per il trequartista inglese Morgan Gibbs-White, l'anno scorso allo Sheffield United.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...