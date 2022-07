Vaccini: Regione Fvg, aperte prenotazioni 4/a dose over 60 (Di martedì 12 luglio 2022) ...somministrazione del vaccino potrà avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ...//urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fvaccinazioni - antic ovid19.sanita.fvg.it%2Fprenotazione&e=... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) ...somministrazione del vaccino potrà avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ...//urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fvaccinazioni - antic ovid19.sanita.fvg.it%2Fprenotazione&e=...

Pubblicità

glooit : Vaccini: Regione Fvg, aperte prenotazioni 4/a dose over 60 leggi su Gloo - isella53 : RT @ErikaBenedetti6: @Cartabellotta Sul sito prenota vaccini della Regione Toscana però non è ancora possibile prenotarsi - ErikaBenedetti6 : @Cartabellotta Sul sito prenota vaccini della Regione Toscana però non è ancora possibile prenotarsi - Ansa_Umbria : Tempi strettissimi sui vaccini - BnB_Ferroviere : #quartadose: la Regione Lombardia valuta la riapertura degli hub vaccinali Via @SkyTG24 -