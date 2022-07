Una vita, anticipazioni 13 luglio 2022: Valeria si dichiara a David (Di martedì 12 luglio 2022) Valeria e David potrebbe diventare una coppia a tutti gli effetti a Una vita. La Cardenas, infatti, stando agli spoiler inerenti la puntata della soap spagnola in onda il 13 luglio 2022, confesserà all'uomo di ricambiare il suo amore. Tuttavia, deciderà di restare fedele al marito. Nel frattempo, Marcelo si arrabbierà con Luzdivina per aver parlato di sua nipote a Genoveva mentre Azucena sarà molto infastidita nel vedere Claudia cercare un approccio con il giovane Guillermo. Una vita, trama 13 luglio 2022: Valeria confessa a David di essersi innamorata di lui Valeria nel tentativo di non perdere l'amicizia con David cercherà un chiarimento con lui. L'uomo, a quel punto, deciderà di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 luglio 2022)potrebbe diventare una coppia a tutti gli effetti a Una. La Cardenas, infatti, stando agli spoiler inerenti la puntata della soap spagnola in onda il 13, confesserà all'uomo di ricambiare il suo amore. Tuttavia, deciderà di restare fedele al marito. Nel frattempo, Marcelo si arrabbierà con Luzdivina per aver parlato di sua nipote a Genoveva mentre Azucena sarà molto infastidita nel vedere Claudia cercare un approccio con il giovane Guillermo. Una, trama 13confessa adi essersi innamorata di luinel tentativo di non perdere l'amicizia concercherà un chiarimento con lui. L'uomo, a quel punto, deciderà di ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Donazione di plasma fatta. Ringrazio il mio papà che a diciotto anni mi portò per la prima volta all’AVIS, spero ch… - borghi_claudio : @TaniaeCocker @Simona_Manzini @Flar_Icil @flaviafratello @RobertoBurioni Si, mi sembra che stia esagerando pure lei… - fattoquotidiano : La fiamma nel cuore, il petto all’infuori e nessuna paura. Francesco Coco, maresciallo in congedo, ridotto tre gior… - _ONLYTH3BRAV3_ : RT @angydibergamo: 'Ma mi avete aspettato?' 'Non ho mai ricevuto tutto questo affetto nella mia vita' la sua umiltà e la sua purezza mi sci… - unfollowata : valorant players uscite fatevi una vita porcodio poi le troie sono le@ragazze ma crepate va malati di merda -