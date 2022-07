Ultime Notizie – Caso Soldi, Cassazione rigetta ricorso: confermate condanne 4 imputati (Di martedì 12 luglio 2022) La Cassazione ha rigettato il ricorso dei quattro imputati nel processo per la morte di Andrea Soldi, il 45enne morto nel 2015 a seguito di un Tso. Sono, pertanto, state confermate le condanne in appello a un anno e sei mesi per un medico psichiatra e 3 agenti di polizia municipale pronunciate nell’ottobre 2020 dalla corte d’Appello di Torino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Lahato ildei quattronel processo per la morte di Andrea, il 45enne morto nel 2015 a seguito di un Tso. Sono, pertanto, statelein appello a un anno e sei mesi per un medico psichiatra e 3 agenti di polizia municipale pronunciate nell’ottobre 2020 dalla corte d’Appello di Torino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - CorriereCitta : Roma come una giungla, piante ed erbacce infestano i marciapiedi: passaggi bloccati e rischio incendi - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE - Davide Paitoni si è tolto la vita in carcere. Aveva ucciso il figlio di 7 anni. I dettagli ??… -