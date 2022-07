Pogba torna alla Juventus | ma ve lo ricordate così? Sembra passata una vita Video

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 12 luglio 2022) Paulè un nuovo giocatore dellae per questo motivo sarà davvero bellissimo capire come si inserirà di nuovo in bianconero. L’entusiasmo in casaper il ritorno di Paula Torino è davvero alle stelle, considerando infatti come il francese sia stato uno di quei giocatori in grado di dimostrarsi a tutti gli effetti come uno dei migliori del tempo recente in casa della Signora, ma non tutti ricordano quando è avvenuto il suo esordio precedente. LaPresseIl centrocampo era sicuramente uno di quei reparti che andava sistemato il prima possibile, considerando infatti come lanon avesse a disposizione dei giocatori di primo piano e che era rimasto ormai orfana dei grandi campioni che le avevano permesso di vincere ben noma scudetti consecutivi. Per poter ...