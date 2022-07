Napoli: si apre voragine in via Posillipo,tre persone ferite (Di martedì 12 luglio 2022) Una voragine si è aperta, nella prima mattinata di oggi, in via Posillipo a Napoli, nei pressi dell'ingresso di uno stabile. Tre persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono presenti gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Unasi è aperta, nella prima mattinata di oggi, in via, nei pressi dell'ingresso di uno stabile. Tresono rimaste lievemente. Sul posto sono presenti gli ...

