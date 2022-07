Muore ustionato dopo il barbecue, l'appello: "Filippo è entrato in ambulanza con le sue gambe, riesumate il cadavere" (Di martedì 12 luglio 2022) Filippo Marzatico stava provando ad accendere il barbecue, quando un ritorno di fiamma, causato da una bottiglia di alcol che aveva tra le mani, lo ha avvolto, procurandogli gravi ustioni al fianco e alla spalla (sul 38% del corpo), fino alla... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022)Marzatico stava provando ad accendere il, quando un ritorno di fiamma, causato da una bottiglia di alcol che aveva tra le mani, lo ha avvolto, procurandogli gravi ustioni al fianco e alla spalla (sul 38% del corpo), fino alla...

