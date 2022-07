Mattia Santori ammette di coltivare marijuana in casa mentre in parlamento si discute della legalizzazione (Di martedì 12 luglio 2022) Non ha nulla di provocatorio la dichiarazione di Mattia Santori, all’interno della due giorni degli Stati Generali della Cannabis, dove il consigliere PD del comune di Bologna ha fatto “outing” raccontando di come gestisce in casa una piccola coltivazione di cannabis per uso personale. Insieme al primo raccolto Santori ha voluto replicare immediatamente alle critiche che gli sono piovute addosso “Denunciando me si denuncia uno Stato che obbliga 6 milioni di consumatori a rivolgersi al mercato nero e si criminalizzano 500mila autocoltivatori che da anni aspettano di essere rappresentati politicamente”, Dagli Stati Generali della Cannabis si sono alzate diverse voci per affermare che togliere alla criminalità organizzata il business delle droghe leggere significa ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Non ha nulla di provocatorio la dichiarazione di, all’internodue giorni degli Stati GeneraliCannabis, dove il consigliere PD del comune di Bologna ha fatto “outing” raccontando di come gestisce inuna piccola coltivazione di cannabis per uso personale. Insieme al primo raccoltoha voluto replicare immediatamente alle critiche che gli sono piovute addosso “Denunciando me si denuncia uno Stato che obbliga 6 milioni di consumatori a rivolgersi al mercato nero e si criminalizzano 500mila autocoltivatori che da anni aspettano di essere rappresentati politicamente”, Dagli Stati GeneraliCannabis si sono alzate diverse voci per affermare che togliere alla criminalità organizzata il business delle droghe leggere significa ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : La sardina Mattia Santori: 'Coltivo cannabis, la consumo e non alimento la criminalità'. Ma sopratutto non alimenta… - marcocappato : Mattia Santori ha annunciato che sta coltivando #cannabis in modo da non dover dare soldi alla criminalità. E' quel… - elio_vito : Io la vedo così, Mattia Santori ha scelto di non arricchire la criminalità, di non dare soldi agli spacciatori. Non… - albertobari : RT @SusannaCeccardi: Mattia Santori dice di farsi gli spinelli da quando aveva 18 anni: un ottimo testimonial contro l'abuso di droghe...… - CeciliaVig : RT @SalvoOlivo: Raga incredibile che l'unica cosa utile mai fatta da Mattia #Santori da quando è salito agli onori della cronaca è l'aver d… -