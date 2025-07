Un posto al sole | Giulia cerca una struttura che possa ospitare Luca

Michele non ha dubbi sul fatto che dietro l’incidente alla sensitiva ci sia Gagliotti. Oramai riconosce i suoi metodi e anche se non ha prove decide di parlarne in radio. Perché questa volta ha l’appoggio di Roberto e Marina, decisi ad arrestare l’ascesa del socio con tutti i mezzi. E anche Elena non si frappone. Giulia invece inizia a cercare delle strutture che possano ospitare Luca nei giorni più difficili. Una realtà che ormai anche fuori da Upas in tanti sono costretti ad affrontare. E una soluzione che, per fortuna, non viene più vista come l’abbandono della persona cara in difficoltà . Ma un accompagnamento per familiari e car giver che da soli non possono affrontare una difficoltà del genere, mantenendo gli stessi impegni di lavoro e vita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

