L’Inps tocca quota 27 milioni di assicurati e conferma la solidità del sistema previdenziale pubblico italiano. È quanto emerge dal XXIV Rapporto annuale dell’Istituto, presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava alla presenza del ministro del Lavoro Marina Calderone e del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. La cifra storica di 27 milioni di assicurati, in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inps: record di 27 milioni di assicurati, sistema previdenziale solido e digitale

Inps rinnova welfare con politiche per giovani, digitalizzazione e nuova app mobile da 6,1 milioni utenti - Il presidente dell’Inps ha recentemente espresso come il rapporto dei giovani con il sistema welfare rappresenti una sfida fondamentale per il patto sociale, evidenziando un mercato del lavoro che appare sempre più instabile.

INPS, stipendi e mercato del lavoro: salari bassi e occupazione precaria per milioni di italiani - Un’analisi approfondita dei più recenti dati pubblicati dall’INPS smentisce la percezione diffusa di una crescita dei salari e di una maggiore stabilità lavorativa in Italia.

Inps, chiude il 2024 con un avanzo di 15 miliardi di euro - L'età media di pensionamento sale a 64,8 anni, con un aumento delle pensioni anticipate ... Scrive milanofinanza.it