In principio fu Berlinguer poi giù verso Renzi e Schlein | la noia della sinistra italiana

di Leonardo Botta In principio fu Enrico Berlinguer. In una famosa intervista, al giornalista che gli chiedeva cosa gli facesse più stizza, il segretario del PCI indicava l’accusa, mossagli da più parti, di essere “triste” (“Non è vero!”, sottolineava piccato). Magari non triste, ma certamente Berlinguer era persona sobria, austera nei modi, al punto che i momenti di vera ilarità che lo coinvolsero e che si ricordino furono quelli in cui un dissacrante Benigni lo teneva in braccio sulla Terrazza del Pincio al cospetto del popolo della sinistra in visibilio. Poi arrivarono Natta e Occhetto, alle prese con il crollo della casa comunista e (il secondo) con la transizione a una complicata socialdemocrazia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

