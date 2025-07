Università dalla Regione 3 milioni per i dottorati di alta formazione artistica e musicale

La Regione ha stanziato 3 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per le borse di dottorato di ricerca in Alta formazione artistica, musicale e coreutica nell'anno accademico 2025-206. È stata pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

