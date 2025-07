Alla Fiaccolata per Paolo Borsellino il ricordo delle giovani vittime di Monreale

Fiaccolata a Palermo il 19 luglio per ricordare il giudice Borsellino e i tre giovani uccisi a Monreale L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Alla Fiaccolata per Paolo Borsellino il ricordo delle giovani vittime di Monreale

In questa notizia si parla di: fiaccolata - paolo - borsellino - ricordo

Sabato fiaccolata in ricordo delle vittime della mafia Una fiaccolata in ricordo delle vittime della mafia. È in programma sabato prossimo, 19 luglio, alle 19.30, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, che costò la vita al giudice Paolo B Vai su Facebook

Floridia e Solarino in ricordo di Paolo Borsellino: sabato 19 la Fiaccolata della Legalità ; Paolo Vive Bagheria Bene Comune Promuove Fiaccolata In Ricordo Di Paolo Borsellino; Strage via D'Amelio, la fiaccolata del 19 luglio nel ricordo di Borsellino e degli agenti della scorta.

Strage via D’Amelio, a Palermo quattro giorni di iniziative nel ricordo di Paolo Borsellino - Quattro giorni di iniziative per accompagnare Palermo nel ricordo di Paolo Borsellino e della scorta, assassinati 33 anni fa da Cosa nostra in via ... Come scrive msn.com

Marina di Ragusa ricorda Paolo Borsellino - Marina di Ragusa si prepara a rendere omaggio alla memoria di Paolo Borsellino con un evento significativo intitolato "Marina di Ragusa Non Dimentica ... Riporta radiortm.it