Incidente sull’A1 tir travolge Fiat Panda con 5 persone a bordo ferma con le 4 frecce nella galleria di Base in direzione Bologna - VIDEO

Tragedia sulla Variante di Valico, muore anche la bambina di 4 anni, Summer. La vettura era ferma nella galleria con le 4 frecce accese, quando un tir la ha travolta Sono 4 i morti nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio, sull’Autostrada A1, nel tratto della Va. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente sull’A1, tir travolge Fiat Panda con 5 persone a bordo ferma con le 4 frecce nella galleria di Base in direzione Bologna - VIDEO

Drammatico incidente a Macerata, l'Opel si ribalta e si ferma su un fianco ai margini della strada: trappola mortale per un automobilista - MACERATA - Incidente mortale oggi (15 maggio) intorno alle 12.30 in via Galilei a Macerata, lungo la strada che porta a Rotelli di Pollenza.

Risolto ATTENZIONE Incidente in direzione Pergine prima della galleria Crozi Attendiamo aggiornamenti! #sos47valsugana Vai su Facebook

Incidente galleria sulla A1: quattro vittime di Gravellona Toce. Morta anche la bambina; La famiglia distrutta nell'incidente sull'A1: in gravi condizioni una bimba di 4 anni e la madre, morti i nonni e la zia; Incidente in A1, morta anche la bimba di 4 anni: la tragedia della famiglia Visconti.

Incidente nella galleria sull'A1, morta anche la bambina - Nello scontro di ieri sono deceduti i nonni e la zia materna della bimba di quattro anni (ANSA) ... Segnala ansa.it

Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, la zia e il cane. Grave la madre - Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale che ieri, martedì 15 luglio, ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce. ilgazzettino.it scrive