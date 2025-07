AEW | Le condizioni di Kenny Omega dopo la battaglia con Okada

Kenny Omega e Kazuchika Okada hanno regalato un altro capolavoro sul ring durante AEW All In: Texas, con in palio sia il titolo AEW International che quello Continental per incoronare il primo campione unificato della storia. Mentre i fan erano completamente assorbiti dall’intensità dell’incontro, dietro le quinte cresceva la preoccupazione per le condizioni fisiche di Omega, già prima del match e ancor di più dopo. Dopo una battaglia durata 30 minuti, molti hanno temuto il peggio vedendo Omega subire una serie di colpi durissimi, tra cui una brutale Tombstone Piledriver con torsione e una devastante Full Nelson Suplex dalla terza corda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Le condizioni di Kenny Omega dopo la battaglia con Okada

