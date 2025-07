Stefano De Martino e Caroline Tronelli ora è ufficiale | il bacio che conferma la nuova relazione

Dopo settimane di indiscrezioni e scatti rubati arriva la conferma. Tra il conduttore e la giovane influencer √® scattato il primo bacio. Chi √® Caroline Tronelli. Sembrava solo un‚Äôindiscrezione estiva e invece ora ci sono le immagini a parlare chiaro. Stefano De Martino √® stato immortalato mentre bacia Caroline Tronelli, 22 anni, durante una vacanza in barca. Le nuove foto pubblicate dal settimanale Diva&Donna non lasciano pi√Ļ spazio ai dubbi e sanciscono l‚Äôinizio di quella che sembra essere ben pi√Ļ di una semplice avventura. Il settimanale li ha messi in copertina con un titolo eloquente: ‚ÄúStefano pazzo d‚Äôamore con Caroline, primi baci e foto bollenti‚ÄĚ. 🔗 Leggi su 361magazine.com

