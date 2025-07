Caso Liliana Resinovich nuova perquisizione in casa del marito Sebastiano Visintin accertamenti su materiale usato per affilare i coltelli

In una perquisizione precedente, lo scorso 9 aprile, erano stati sequestrati un maglione giallo, un paio di guanti in pile e oltre 700 arnesi, tra cui coltelli, forbici e cesoie Una nuova perquisizione è stata effettuata ieri mattina, 15 luglio, nell'abitazione di Sebastiano Visintin, nell'am. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Liliana Resinovich, nuova perquisizione in casa del marito Sebastiano Visintin, accertamenti su materiale usato per affilare i coltelli

Liliana Resinovich, nuova perquisizione a casa di Visintin: faro sul macchinario per l'affilatura dei coltelli - Nuova perquisizione questa mattina a casa di Sebastiano Visintin nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich.

Un'altra perquisizione per Sebastiano Visintin: nel mirino la macchina per affilare coltelli - Perquisita nuovamente la casa di Sebastiano Visintin in via Verrocchio, dopo la perquisizione effettuata lo scorso 9 aprile.

Caso Resinovich, nuova perquisizione in casa di Visintin: si indaga sui coltelli - Nuova perquisizione nella mattina di ieri, 15 luglio, in casa di Sebastiano Visintin nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Liliana Resinovich. Scrive msn.com

Caso Liliana Resinovich, nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin - A Trieste nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin, indagato per la morte di Liliana Resinovich. Secondo msn.com