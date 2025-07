Guerra a Gaza Bonelli Avs | Il Governo non revoca accordo militare con Israele è complicità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 "Ogni giorno a Gaza muoiono decine di bambini perchĂ© chiedono cibo e acqua. E il Governo dice no alla revoca dell'accordo militare con Israele. Questa è complicitĂ . E poi linciano Francesca Albanese per aver detto la veritĂ " così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele" - La premier ha risposto all'interrogazione di Bonelli su Gaza, affermando che non sono condivise "alcune scelte" di Israele, senza mai però condannare il genocidio a Gaza; sulla soluzione 2 popoli 2 Stati si è invece espressa, affermando che è una soluzione che si vuole raggiungere, come anticipato d

Gaza, Bonelli (Avs): Meloni ipocrita su Israele, si vergogni - Roma, 14 mag. (askanews) - Angelo Bonelli si è detto "inorridito" dalla risposta di Giorgia Meloni all'interrogazione di Avs su Gaza.

“Meloni e Tajani lavorino per l’ingresso della carovana italiana a Gaza”: l’appello di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli - “La carovana dell’ Intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele sta raggiungendo il valico di Rafah: chiediamo alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro Tajani di impegnarsi perché i nostri parlamentari e le associazioni della società civile, in rappresentanza dei cittadini italiani, possano entrare nella Striscia di Gaza per consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione civile e accompagnarne la distribuzione”.

