Week end a Latina e provincia | cosa fare sabato 19 e domenica 20 luglio

L’estate è ormai arrivata, si va al mare o in piscina a cercare un po’ di refrigerio, ma quando arriva la sera si ha voglia di divertirsi, passare del tempo in compagnia e fare qualcosa di diverso dal solito. Sono tante le manifestazioni estive in tutta la provincia di Latina e tante cose da fare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: fare - latina - provincia - week

Week end a Latina e provincia: cosa fare durante il ponte del 1° maggio - Dopo quello del 25 aprile, torna un lungo ponte in occasione del 1° maggio, che cade di giovedì, consentendo a tutti di prendersi del meritato riposo e approfittare per fare una breve vacanza o magari partecipare ai vari eventi organizzati in questo periodo a Latina e provincia.

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 10 e domenica 11 maggio - Sono finite le festività e i ponti, si torna al solito trantran quotidiano, per fortuna il week end arriva per il relax e il divertimento di grandi e piccini.

Week end a Latina e provincia: cosa fare per il ponte del 25 aprile - Passata la Pasqua le feste non finiscono perché con il 25 aprile, Festa della Liberazione del nostro paese dal regime nazi-fascista, che cade di venerdì in molti hanno approfittato del lungo ponte per fare una vacanza, mentre per chi è rimasto in città non mancheranno le occasioni per divertirsi.

Radio Immagine. Alfa · A me mi piace. Non sai cosa fare questa settimana? Ci pensiamo noi: non perderti nessun evento estivo della provincia di Latina con Radio Immagine! Buon weekend! #città dilatina #provinciadilatina #latinaeventi #eventilatina Vai su Facebook

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 19 e domenica 20 luglio; Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Gli eventi del fine settimana a Latina e in provincia.

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 19 e domenica 20 luglio - Fine settimana ricco di eventi: manifestazioni, escursioni, spettacoli dal vivo e tanto divertimento L’estate è ormai arrivata, si va al mare o in piscina a cercare un po’ di refrigerio, ma quando arr ... Come scrive latinatoday.it

Week end a Latina e provincia: cosa fare da sabato 5 e domenica 6 luglio - Tante le manifestazioni che celebrano i tantissimi e ottimi prodotti locali: tra queste la Sagra dei Fichi di Pisterzo che apre l’estate nel piccolo paesino frazione di Priverno, la Sagra della Pasta ... Si legge su latinatoday.it