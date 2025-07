Tour de France 2025 tutte le classifiche | Jonathan Milan in maglia verde Martinez a pois

Jonathan Milan si conferma saldamente in testa alla classifica a punti del Tour de France al termine dell’undicesima tappa: il velocista friulano indossa la maglia verde con un vantaggio di 68 lunghezze nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar e di 75 sull’olandese Mathieu van der Poel alla vigilia dei Pirenei. Pogacar è caduto quando mancavano cinque chilometri al traguardo di Tolosa, ma grazie al fair play del gruppo è riuscito a rientrare e non ha perso tempo prezioso. Il fuoriclasse balcanico è secondo in classifica generale, a 29” dall’irlandese Ben Healy che indossa la maglia giall a e con un margine di 1? sul belga Remco Evenepoel e 1’17” sul danese Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan in maglia verde, Martinez a pois

