La Uefa sanziona le partite truccate come mai prima d’ora | sanzione storica per un club montenegrino

L’Uefa ha escluso per 10 anni il club montenegrino Fk Arsenal Tivat dalle competizioni europee e inflitto 500.000 euro di multa per partite truccate nella Conference League 202324. Al centro del caso, la sconfitta sospetta per 6-1 contro l’Alashkert. Squalifiche a vita o di lunga durata anche per allenatori e giocatori coinvolti. Una delle sanzioni piĂą dure mai applicate dall’Uefa. Leggi anche: La Uefa ha creato dal nulla Nations League e Conference, ora si gioca troppo per il Mondiale per club? Lotta dura dell’Uefa contro le partite truccate  (Foot Mercato). Foot Mercato riporta che l’Uefa ha inflitto una storica squalifica decennale al club montenegrino Fk Arsenal Tivat per combine nella Conference League, con dure sanzioni anche per giocatori e staff coinvolti: “L’Uefa ha preso provvedimenti severi contro le partite truccate nella Conference League 202324. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Uefa sanziona le partite truccate come mai prima d’ora: sanzione storica per un club montenegrino

In questa notizia si parla di: uefa - partite - truccate - club

Disney+ trasmetterà le partite della UEFA Women’s Champions League - A partire dalla prossima stagione,  Disney+ sarà la casa della UEFA Women’s Champions League  in Europa, dando agli spettatori la possibilità di guardare ogni partita in diretta senza costi aggiuntivi.

? Disney+: UEFA Women's Champions League per 5 Anni! ?? | Tutte le 75 Partite in Esclusiva - Accordo storico: dal 2025 al 2030 Disney+ trasmetterà in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League senza costi aggiuntivi per gli abbonati! Una svolta epocale per la visibilità del calcio femminile europeo, grazie all’intesa pluriennale siglata con UEFA e ESPN, che curerà la produzione e la distribuzione multilingua di tutti i match.

L'Uefa squalifica l'Arsenal per 10 anni: il club montenegrino accusato di aver truccato partite di Conference League; Partite truccate in Champions? La UEFA apre un'inchiesta su PSG-Stella Rossa 6-1; Il club licenzia l'allenatrice e lei denuncia il giro di scommesse: Le giocatrici truccano le gare.

L'Uefa squalifica l'Arsenal per 10 anni: il club montenegrino accusato di aver truccato partite di Conference League - La Uefa ha escluso per 10 anni da tutte le sue competizioni europee il club montenegrino Arsenal Tivat per un caso di partite truccate, squalificando a vita anche un giocatore e un dirigente del club. Riporta corriere.it

Truccano le partite di Conference League: Arsenal Tivat squalificato 10 anni e multa di 500mila euro - Stangata della Uefa sul club montenegrino per le due partite contro l’Alashkert. Secondo repubblica.it