Ha minacciato un pentito e i suoi figli per fargli ritrattare le accuse al boss | condannato

Una condanna a 2 anni di reclusione e un'assoluzione: questa la sentenza dei giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento per i due 54enni finiti a processo con l'accusa di avere minacciato un collaboratore di giustizia per fargli ritrattare le accuse contro il boss Antonio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

