Piano antiviolenza Roccella | Percorso partecipato e attenzione alla formazione presto il nuovo testo in Conferenza unificata

Durante il Question Time alla Camera dei Deputati, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella ha illustrato il percorso che ha portato alla definizione del nuovo Piano strategico nazionale antiviolenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: piano - antiviolenza - roccella - percorso

Piano antiviolenza, Roccella: Percorso partecipato e attenzione alla formazione, presto il nuovo testo in Conferenza unificata; Piano Roccella: centri per la famiglia e supporto ai neogenitori nei primi 1.000 giorni; ┬źNon una di meno┬╗, il corteo a Roma: ┬źSiamo 250mila contro la violenza sulle donne┬╗. Bruciata foto di Valditara, Roccella: ┬źAtti arcigni e aggressivi┬╗.

Violenza donne, Roccella: Nuovo Piano lavorato con amministrazioni e associazioni interessate - (Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 "Il nuovo Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "è frutto di un ampio percorso coordinato con le amminist ... Si legge su quotidiano.net

Roccella: 6 milioni in più per i centri antiviolenza, un libro bianco ... - Sei milioni di fondi strutturali in più per i centri antiviolenza e formazione di tutti gli operatori (forze dell'ordine, sanitari, magistrati) che entrano in contatto con le donne vittime di ... Lo riporta ansa.it