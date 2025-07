Lite con i cocci di bottiglia | sangue sulla strada a Pisa

PISA – Alle 20,30 di ieri (15 luglio) in ausilio a militari della Guardia di Finanza, presenti nell’area della stazione centrale, in servizio di vigilanza e controllo del territorio, operatori della questura di Pisa sono intervenuti in viale Gramsci a seguito di segnalazione di una lite in atto. Nella lite erano coinvolti due soggetti stranieri, regolari sul territorio, che a seguito di un diverbio sono passati alle vie di fatto rimanendo entrambi feriti; uno in particolare, colpito con un coccio di bottiglia ha perso copiosamente sangue. La lite era verosimilmente scaturita da futili motivi ed era stata alimentata da un riferito evidente stato di alterazione psicofisica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

